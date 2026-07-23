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Gaúchos Guilherme Toldo e Pedro Marostega disputam quadro principal do Mundial de Esgrima

Atletas do florete e Dominic de Almeida seguem na disputa por vaga nas fases decisivas

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André Silva

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