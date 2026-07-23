Gaúchos Guilherme Toldo e Pedro Marostega disputam quadro principal do Mundial de Esgrima

Os esgrimistas do Grêmio Náutico União Guilherme Toldo e Pedro Marostega garantiram vaga na chave principal do florete, no Campeonato Mundial de Esgrima, que está sendo disputado em Hong Kong.
Na fase de poules (classificatória) Toldo apresentou uma campanha sólida, vencendo os cinco confrontos que disputou e garantindo classificação direta ao quadro de 64.
O gaúcho de 33 anos, número 38 do ranking, enfrentará o belga Stef Van Campenhout, que ocupa a 70ª posição na classificação mundial. O confronto acontece nesta quinta-feira (23), às 22h45min.
Pedro Marostega está em 112º lugar no ranking da Federação Internacional de Esgrima (FIE) e avançou após três vitórias e duas derrotas nas poules.
Nos confrontos eliminatórios, ele derrotou Faris Alblooshi, dos Emirados Árabes Unidos, por 15 a 9. Depois, em um duelo decidido no último toque, superou o húngaro Andor Mihalyi por 15 a 14 para confirmar presença na chave principal.
Seu próximo adversário, será o japonês Kazuki Iimura, campeão olímpico por equipes em Paris-2024.
Quem também vai disputar a terceira fase eliminatória é Dominic de Almeida (Pinheiros-SP), que passou pela etapa de classificação com quatro vitórias e duas derrotas.
Na sequência, o britânico que é filho de pai paulista (Luiz de Almeida), venceu Scott Lao, das Ilhas Virgens, por 15 a 7 e Cheong Chong Kio, de Hong Kong, por 15 a 12, assegurando classificação para o quadro principal, onde vai encarar o egípcio Abdelrahman Tolba.
Demais brasileiros
Lorenzo Mion (PInheiros-SP) chegou a superar a fase de poules, com duas vitórias e quatro derrotas. Já nas eliminatórias, venceu o espanhol Mario Escalona por 15 a 14, mas acabou superado pelo polonês Leszek Rajski por 15 a 10 na disputa por uma vaga na chave principal.
Na espada feminina, Victoria Vizeu (Paulistano-SP) e Marcela Silva (Pinheiros-SP) representaram o Brasil.
Marcela se despediu da competição após a fase de poules, com uma vitória em cinco confrontos.
Victoria avançou para as eliminatórias após conquistar três vitórias em cinco duelos na fase preliminar. No quadro de 64, ela enfrentou a indiana Prachi Lohan e acabou superada por 15 a 9, encerrando sua campanha.
Os homens também não conseguiram melhor sorte na espada masculina. Número 53 do mundo, Alexandre Camargo teve o melhor desempenho.
O esgrimista do Pinheiros-SP conquistou três vitórias em cinco confrontos nas poules, garantindo classificação direta ao quadro de 128 das eliminatórias.
Em seu primeiro duelo, venceu Lee Rang, de Taipei, por 15 a 11. Na sequência, porém, foi superado pelo suíço Alexis Bayard e ficou sem a vaga no quadro principal.
Leandro Seini (Paulistano-SP) também avançou diretamente ao quadro de 128 após somar três vitórias em seis jogos nas poules. Na disputa por uma vaga na sequência da competição, foi derrotado pelo venezuelano Jesús Limardo por 15 a 7.
Richard Grunhauser (Pinheiros-SP) garantiu classificação às eliminatórias com duas vitórias em seis confrontos. Na primeira eliminatória, fez confronto equilibrado contra o australiano Lachlan Crook, mas acabou superado por 15 a 14.
Nicolas Deguchi (Academia Mestre Kato-PR) encerrrou as poules com uma vitória e cinco derrotas e não conseguiu avançar à fase eliminatória.
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