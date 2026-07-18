Gaúcho Marcelo Demoliner avança à final de duplas do ATP de Gstaad 

Demliner (E) e Galloway (D) buscam título na Suíça. EFG Swiss Open Gstaad / Divulgação

O gaúcho Marcelo Demoliner e o norte-americano Robert Galloway estão classificados para a final de duplas do ATP 250 de Gstaad, na Suíça. Neste sábado (18), eles derrotaram o belga Sander Gille e o holandês Sem Verbeek por 2 sets a 1, de virada, 6/7 (7-9), 6/4 e 10-5, em uma hora e 40 minutos.

Na decisão, programada para o domingo (19), às 7h40min (de Brasília), eles vão enfrentar os principais favoritos ao título, o austríaco Lucas Miedler e o australiano Marc Polmans, que eliminaram o suíço Jaub Paul e o estadunidense Ryan Seggerman por 6/1 e 6/4.

Esta será a 17ª final de duplas na carreira do caxiense de 37 anos, que já conquistou cinco títulos na ATP e que em 2023 foi vice em Gstaad ao lado do holandês Matwé Middelkoop, após perderem para os suíços Dominic Stricker e Stanislas Wawrinka.