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Gaúcho Marcelo Demoliner avança à final de duplas do ATP de Gstaad 

Tenista caxiense e norte-americano Robert Galloway vão enfrentar os principais favoritos ao título 

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André Silva

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