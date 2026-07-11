Gaúcho está na final da principal competição de beach tennis do circuito internacional

Gaúcho é número 6 do ranking. Ivan Storti / Sand Series São Paulo 2026

O gaúcho Felipe Loch, número 6 do ranking mundial da ITF, vai estar na final do Sand Series, em São Paulo, neste domingo (12). O torneio é a principal competição do circuito mundial de beach tennis.

Na semifinal, Loch e Gini venceram no Tie-Break, por 10 a 6, os italianos Michele Spoto, e Mattia Gianotti, em uma partida equilibrada. O resultado colocou a dupla na final da etapa brasileira, uma das mais importantes do calendário internacional da modalidade.

Leia Mais

A decisão será contra uma dupla brasileira. Daniel Mola, número 4 do mundo, e Giovanni Cariani, 5 do ranking, são os adversários na decisão.

— O Brasil vive um momento muito forte no Beach Tennis, tanto pela quantidade de torneios, quanto pelo nível técnico dos atletas. Isso é resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido há alguns anos e que hoje coloca o país como uma das principais referências da modalidade — afirma Anderson Rubinatto, membro do comitê organizador do evento.