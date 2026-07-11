Esportes

Entre os melhores 
Notícia

Gaúcho está na final da principal competição de beach tennis do circuito internacional

Felipe Loch e o italiano Gabriele Gini venceram dupla formada por líderes do ranking mundial; decisão é no domingo 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS