Gaúcha Victoria Strassburger vence colega de Sogipa e avança no Star Contender de São José dos Campos

A gaúcha Victoria Strassburger venceu o duelo caseiro com a paulista Sofia Kano por 3 a 0 (11/7, 11/5 e 11/7) e avançou para a segunda rodada do WTT Star Contender de São José dos Campos.
Com a vitória no confronto com sua colega de Sogipa, Victoria garantiu a possibilidade de enfrentar a japonesa Satsuki Odo, número 11 do mundo.
O Brasil ainda teve mais três vitórias na chave feminina, sendo duas em confrontos nacionais.
Laura Watanabe fez 3 a 0 (11/8, 11/8 e 11/5) sobre a chilena Sofia Vega e na segunda fase vai encarar a russa Elizabet Abraamian.
Beatriz Fiore derrotou Mariana Franco em sets diretos, parciais de 11/2, 11/7 e 11/3, e vai duelar com a alemã Nina Mittelham na segunda fase.
A terceira brasileira qualificada é Giulia Takahashi, que virou sobre Luiza Fontanive, parciais de 8/11, 8/11, 11/7, 11/7 e 11/5, e agora buscará vaga nas oiavas diante da japonesa Miyu Nagasaki.
Derrotas
Além das jogadoras que perderam os confrontos nacionais, outras sete brasileiras também foram eliminadas.
Jéssica Prates caiu para a chilena Daniela Ortega por 3 a 0 (11/4, 11/5 e 11/3) e perdeu a chance de ser a adversária da Bruna Takahashi, principal mesa-tenista do Brasil.
Maiara Agnone foi batida pela italiana Debora Vivarelli, que marcou 11/8, 11/7 e 11/6.
Isabel Amorim não conseguiu superar a Su Tsz Tung, de Hong Kong. A asiática marcou 11/8, 11/7 e 11/5 e passou para a segunda fase.
Bianca Borges não resistiu a japonesa Sachi Aoki, que marcou 11/5, 11/4 e 11/5 e que agora enfrentará a compatriota Honoka Hashimoto.
Em duelo de cinco sets, Karina Shiray perdeu para a argentina Ana Codina, que anotou 11/8, 7/11, 11/7, 5/11 e 11/7.
Gabriella Zago foi eliminada pela alemã Franziska Schreiner, que fez 11/2, 11/4 e 11/3.
Beatriz Kanashiro parou na francesa Charlotte Lutz por 11/9, 11/7 e 11/4.