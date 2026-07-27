Gaúcha celebra 12ª medalha no Troféu Brasil: "Sei o desafio que é se manter entre as melhores do nosso país"

Jaqueline (C) durante o Troféu Brasil. Matias Santana / Divulgação

A gaúcha Jaqueline Weber encerrou sua participação no Troféu Brasil com medalha de bronze nos 1.5 mil metros rasos.

No domingo (26), em São Paulo, ela fez o tempo de 4min22seg59 e garantiu um lugar no pódio da principal competição do atletismo brasileiro pela 12ª vez na carreira.

— A cada ano que volto ao pódio deste grande torneio, abro um sorriso no rosto, pois sei o desafio que é se manter há oito anos entre as melhores do nosso país nas minhas especialidades (800m e 1,5 mil metros) — disse a atleta, nascida em Teutônia e que defende o Praia Clube, de Uberlândia (MG).

Jaqueline realizou no começo do ano um treinamento de altitude em Paipa, na Colômbia, e tem planos para a temporada dentro e fora das pistas.

— Este ano tem sido um pouco diferente, pois escolhemos ele também para realizar outros sonhos pessoais, como o nosso casamento no final do ano, justamente porque sabemos que os dois próximos anos serão de uma entrega mental e física absurda pensando em Jogos Pan-Americanos de Lima e Jogos Olímpicos de Los Angeles — afirmou Jaqueline, que vai se casar com o ex-atleta olímpico e técnico Fabiano Peçanha.

A próxima competição no calendário da gaúcha é o Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua, que ocorre no dia 16 de agosto no Rio de Janeiro, onde ela disputará a prova da milha.

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