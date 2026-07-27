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Gaúcha celebra 12ª medalha no Troféu Brasil: "Sei o desafio que é se manter entre as melhores do nosso país"

Jaqueline Weber, de Teutônia, conquistou o bronze nos 1,5 mil metros rasos

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André Silva

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