Gaúcha Antônia Gick e carioca Joana Freitas conquistam título  mundial de vela da classe 420

Antônia Gick (E) e Joana Freitas (D) comemoram título. Looma Pictures / International 420 Class Association/Divulgação

A gaúcha Antônia Gick, do Veleiros do Sul, e sua parceira carioca Joana Freitas, do Iate Clube do Rio de Janeiro, conquistaram o título mundial de vela da classe 420.

O ouro foi garantido na disputa do campeonato realizado em Biscarrosse, na França, que foi encerrado neste sábado (11), após uma competição extremamente difícil e pautada por uma reta final de alta tensão.

A dupla brasileira assumiu e manteve a liderança da flotilha com autoridade durante grande parte da fase classificatória. No entanto, a transição para a fase final trouxe adversidades. Um primeiro dia difícil nas finais fez com que Antônia e Joana perdessem a ponta, caindo para a terceira colocação e ficando a oito pontos de distância da liderança do campeonato.

O cenário ganhou contornos ainda mais dramáticos na sexta-feira, quando não houve a realização de regatas. Com isso, a janela de acerto tornou-se mínima: tudo precisaria ser decidido e revertido exclusivamente nas duas últimas disputas do campeonato, marcadas para este sábado.

Antônia e Joana foram para a água e superaram a forte pressão e venceram uma disputa acirrada pelo pódio. A dupla teve uma atuação espetacular nas águas francesas neste sábado, somando os pontos necessários para ultrapassar as adversárias diretas, as gregas Athina Soulioti e Danae Mirande Angelopoulou, que terminaram com a prata. As estadunidenses Sophia Alexopoulos e Ana Gazoni completaram o pódio e ficaram com o bronze.