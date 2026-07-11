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Gaúcha Antônia Gick e carioca Joana Freitas conquistam título  mundial de vela da classe 420

Brasileiras conquistaram o ouro após superar desvantagem de oito pontos nas regatas finais 

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