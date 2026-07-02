Gana dará à Colômbia 'mais problemas' do que Portugal, antecipa Queiroz

O português Carlos Queiroz, atual técnico de Gana, refletiu nesta quinta-feira (2) sobre seu período à frente da seleção da Colômbia, antes do confronto entre as duas equipes na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo, e negou ter tido qualquer desentendimento com James Rodríguez.

O experiente treinador, que teve uma passagem breve e turbulenta pela Colômbia entre 2019 e 2020, elogiou o desempenho da seleção sul-americana na fase de grupos do Mundial.

"A Colômbia é uma equipe muito bem organizada, com muita disciplina, com jogadores muito bons em todas as posições", disse Queiroz em entrevista coletiva nesta quinta-feira (2), véspera da partida, em Kansas City.

Os colombianos avançaram ao mata-mata da Copa do Mundo como líderes do Grupo K, à frente de Portugal, contra quem empataram em 0 a 0, apesar de terem sido superiores na partida.

"Fiz uma análise cuidadosa do jogo da Colômbia contra Portugal e foi muito bom. Mas amanhã é outra história: não é Portugal que vai enfrentar a Colômbia, e sim Gana", afirmou Queiroz.

"Vamos jogar ao nosso estilo e com a nossa força, e temos certeza de que causaremos mais problemas para a Colômbia durante a partida", acrescentou o treinador português.

"Temos jogadores com muita qualidade, uma equipe muito forte e com muita determinação. Precisamos jogar ao nosso estilo contra os pontos fracos da Colômbia", continuou.

Queiroz, de 73 anos, observou que a atual seleção colombiana o lembra taticamente daquela que comandou na Copa América de 2019, no Brasil, quando a equipe fez uma boa campanha até ser eliminada pelo Chile nas quartas de final numa decisão por pênaltis.

O treinador, demitido em dezembro de 2020 após sofrer duas derrotas pesadas contra o Uruguai (3 a 0) e Equador (6 a 1), negou ter qualquer atrito com líderes do vestiário, como James Rodríguez.

"Não sei por que dizem que ele não se conectou comigo. Essa é uma situação que vocês devem discutir com ele, não comigo", afirmou.

"Como treinador, tenho que extrair o melhor de cada jogador em campo. Não tenho uma função diferente para um jogador do que para outro, todos têm que trabalhar para a equipe".

"Eram tempos de covid, tempos muito difíceis", lembrou Queiroz. "Mas posso dizer que gostei muito, foi uma honra trabalhar na Colômbia".