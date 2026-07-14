Gabi desfalca seleção feminina de vôlei na fase final da Liga das Nações

Gabi é capitã da seleção brasileira. Alexandre Loureiro / Divulgação/COB

Ponteira e capitã da seleção brasileira feminina de vôlei, Gabi não vai participar da fase final da Liga das Nações, em Macau, na China.

A atleta segue em tratamento fisioterapêutico e de condicionamento físico. Em junho, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) já havia informado que ela não disputaria a etapa de Osaka, no Japão, por conta um desconforto na região lombar.

Segundo a CBV, "o processo de recuperação da jogadora está em boa evolução com foco no Campeonato Sul-Americano — Classificatório Olímpico de Vôlei, que vai ser disputado entre os dias 8 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro".

Outros desfalques

Sem Gabi, são três titulares que o técnico José Roberto Guimarães não terá à disposição. Além da ponteira, a oposta Tainara, com uma "lesão no tendão quadriciptal do joelho direito", e a central Júlia Kudiess, com "grave lesão no joelho esquerdo", também serão desfalques.

A vaga de Tainara foi preenchida por Maiara Basso e a de Júlia Kudiess por Larissa Besen.

Fase Final

O Brasil enfrentará o Japão, no dia 22 de julho, às 8h30min (de Brasília), pelas quartas de final da Liga das Nações.