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Gabi desfalca seleção feminina de vôlei na fase final da Liga das Nações

Jogadora segue em recuperação de desconforto lombar; foco é o Sul-Americano classificatório para as Olimpíadas, em setembro

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André Silva

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