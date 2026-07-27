Futebol inglês prevê medida para evitar atendimentos simulados dos goleiros, diz TV

Segundo a BBC, a Federação Inglesa de Futebol (FA), a Premier League, a English Football League, a National League e a Superliga Feminina entraram em um acordo para a implementação de um projeto-piloto que visa eliminar as paradas de tempo tático simuladas pelos goleiros. A medida agora aguarda aprovação da International Football Association Board (IFAB).

Neste projeto, caso seja autorizado atendimento médico em campo ao goleiro da equipe, o técnico terá de escolher, em 10 segundos, um jogador de linha para sair de campo por um minuto. A escolha será sinalizada ao quarto árbitro. Se após o período estipulado nenhum jogador for selecionado, o capitão deverá sair de campo.

Caso haja a autorização da IFAB, o primeiro jogo a receber o teste será a partida da primeira fase da Copa do Liga Inglesa, entre Tranmere e Rochdale, no primeiro dia de agosto. A BBC também afirmou que o Campeonato Australiano testará uma variação na regra em que o capitão terá de deixar o campo.

Uma medida mais simples como impedir que os atletas conversem com a comissão técnica durante os atendimentos aos goleiros foi descartada por haver um entendimento de que ela não seria eficaz.