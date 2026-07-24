Franclim Carvalho cita Leila e critica imprensa após 'novela Danilo': 'Falta de respeito'

Franclim Carvalho, técnico do Botafogo, criticou a imprensa ao comentar o fim da novela do meia Danilo, que não deve ser transferido para o Palmeiras. Após o empate sem gols com o Vitória nesta quinta-feira, 23, em jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão, o português disse que o noticiário das últimas semanas faltou com respeito com o clube carioca e com o atleta.

"Eu disse antes do jogo que vocês, jornalistas, não têm respeitado o Botafogo, o Danilo e o futebol brasileiro. É uma falta de respeito as notícias que têm circulado nos últimos dias. Não entra na cabeça o que vocês têm feito. Toda hora recebo notícias por causa do Danilo. O Danilo jogou e não pode se transferir para uma equipe brasileira e vocês continuam a falar desse assunto", disparou.

Ao entrar em campo contra o Vitória, Danilo chegou a 13 jogos no Brasileirão, ultrapassou o limite de 12 jogos da CBF, e não poderá mais atuar por outro time no torneio. Com isso, o Palmeiras, que negociou com o Botafogo para ter o volante que disputou a Copa do Mundo com o Brasil, teve seus planos frustrados.

"Um atleta que defendeu a seleção brasileira ser tratado desse jeito é muito ruim. Vocês estão fazendo o seu trabalho (...) O Danilo estava disponível, foi relacionado, entrou no jogo. Por que não jogou no início? Porque não tinha condição física para (jogar), como Monzón não tinha, como Paulinho não tem, como Gabriel está atrás do Warleson nesse aspecto. Só, puro e simplesmente, pois o treinador tem decidido (...) Para mim, peço desculpa pela forma como estou respondendo, mas é um não assunto a questão do Danilo."

Questionado sobre todo o noticiário envolvendo as investidas que o Palmeiras fez para contar com o jogador, Carvalho disse que uma esta pergunta deveria ser direcionada a Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

"Essas notícias do Palmeiras têm que perguntar à presidente do Palmeiras. Ela que falou do Danilo, não fui eu, nem ninguém do Botafogo. Foi a presidente do Palmeiras, tem que lhe perguntar", disparou.