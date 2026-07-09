França vence Marrocos (2-0) e está na semifinal da Copa do Mundo

Determinado a ser o nome da Copa do Mundo de 2026, Kylian Mbappé guiou a França à semifinal ao abrir o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos nesta quinta-feira (9), em Foxborough, próximo de Boston.
Depois de perder um pênalti, defendido pelo goleiro marroquino Yassine Bounou (28'), o capitão francês marcou um golaço no segundo tempo (60') para abrir o placar num jogo que até então era complicado para os grandes favoritos ao título.
Mbappé, de 27 anos, igualou Lionel Messi na artilharia do Mundial com oito gols. Ele está a apenas um gol do astro argentino (21 gols) na lista de maiores artilheiros de todos os tempos do torneio.
Seis minutos depois, Ousmane Dembélé ampliou a vantagem com um chute da entrada da área e selou a vitória francesa.
Em busca do seu terceiro título mundial, a França vai disputar a semifinal na próxima terça-feira, em Dallas, contra Espanha ou Bélgica, que jogam na sexta-feira, em Los Angeles.
- Bounou fecha o gol -
Mbappé teve que suar a camisa para levar a melhor em seu duelo pessoal com Bounou no Gillette Stadium, que contava presenças ilustres nas tribunas, como o ex-jogador da seleção francesa Antoine Griezmann e a cantora colombiana Shakira.
O goleiro marroquino fez duas defesas cruciais nos primeiros cinco minutos da partida, disputada sob um sol escaldante nos arredores da capital de Massachusetts.
Primeiro, ele voou no canto direito para desviar um chute de Mbappé de fora da área para escanteio e, logo depois, salvou a cabeçada de Dayot Upamecano em cima da linha.
Seu ponto alto no jogo viria aos 28 minutos. Em um contra-ataque, após Achraf Hakimi perder a bola, Noussair Mazraoui derrubou o capitão francês dentro da área.
Após alguns segundos aguardando a autorização do árbitro argentino Facundo Tello, o craque do Real Madrid cobrou o pênalti com pouca força, rasteiro, e Bounou defendeu sem dar rebote.
Foi sétima defesa em nove cobranças que o goleiro de 1,92m teve contra em Copas do Mundo, incluindo disputas de pênaltis.
- Revanche de Mbappé -
Bounou impediu uma comemoração de gol que parecia iminente para os 'Bleus', que controlaram a posse de bola durante boa parte do jogo, mas voltaram a sofrer com mais uma atuação apagada de Michael Olise e Dembélé.
Bono também parou as tentativas de Désiré Doué (35' e 55'), Bradley Barcola (85') e Jean-Philippe Mateta (90'+4).
O Marrocos, sem o lesionado Ismael Saibari, só levou perigo a Mike Maignan com um chute que não acertou o alvo de Hakimi.
Até os primeiros minutos do segundo tempo, a equipe africana não contava com uma referência no comando do ataque e era presa fácil para Upamecano, provavelmente o melhor zagueiro desta Copa do Mundo.
A falta de poder de fogo provou ser fatal para os 'Leões do Atlas', que buscavam vingança após a derrota por 2 a 0 para os franceses na semifinal do Mundial de 2022.
Sedento por revanche após perder seu primeiro pênalti em uma Copa do Mundo, Mbappé se redimiu e finalmente venceu Bono batendo colocado no canto esquerdo de Bounou.
Pouco depois, Dembélé acabou com qualquer esperança marroquina acertando um chute da entrada da área para marcar seu quinto gol no torneio e colocar a França em sua terceira semifinal consecutiva de Mundial.
* AFP