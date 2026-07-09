França vence Marrocos (2-0) e está na semifinal da Copa do Mundo

Determinado a ser o nome da Copa do Mundo de 2026, Kylian Mbappé guiou a França à semifinal ao abrir o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos nesta quinta-feira (9), em Foxborough, próximo de Boston.

Depois de perder um pênalti, defendido pelo goleiro marroquino Yassine Bounou (28'), o capitão francês marcou um golaço no segundo tempo (60') para abrir o placar.

Mbappé, de 27 anos, igualou Lionel Messi na artilharia do Mundial com oito gols. Ele está a apenas um gol do astro argentino (21 gols) na lista de maiores artilheiros de todos os tempos do torneio.

Seis minutos depois, Ousmane Dembélé ampliou a vantagem com um chute de fora da área e selou a vitória francesa.

Os 'Bleus' foram parados várias vezes pelos reflexos do goleiro Bounou, que manteve os 'Leões do Atlas' vivos até os gols de dois dos três membros do temido trio completado por Michael Olise.

Em busca do seu terceiro título mundial, a França vai disputar a semifinal na próxima terça-feira, em Dallas, contra Espanha ou Bélgica, que jogam na sexta-feira, em Los Angeles.

Escalações:

França: Mike Maignan - Jules Koundé (Malo Gusto 87'), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne - Manu Koné (Warren Zaïre-Emery 71'), Adrien Rabiot - Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué (Bradley Barcola 77') - Kylian Mbappé (Jean-Philippe Mateta 77'). Técnico: Didier Deschamps.

Marrocos: Yassine Bounou - Achraf Hakimi (cap), Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine (Gessime Yassine 74') - Chemsdine Talbi (Amine Sbai 85'), Brahim Díaz (Zakaria El Ouahdi 74'), Ayyoub Bouaddi (Sofyan Amrabat 62') - Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui - Bilal el Khannous (Soufiane Rahimi 62'). Técnico: Mohamed Ouahbi.