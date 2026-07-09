França e Marrocos inauguram quartas de final de uma Copa do Mundo em reta decisiva

A Copa do Mundo retorna nesta quinta-feira (9), após uma pausa na véspera, com o primeiro confronto das quartas de final. A França enfrenta o Marrocos, seleção que eliminou nas semifinais do Catar 2022, mas que agora busca levar o futebol africano a outro patamar.

Os 'Leões do Atlas' começaram o torneio freando o Brasil (1 a 1), já eliminado, e sobreviveram nos pênaltis por 3 a 2 contra os Países Baixos, na fase de 16-avos de final.

A barra sobe nas quartas contra a França e seu ataque de estrelas: Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé, mas também Bradley Barcola e Désiré Doué, decisivo nas oitavas quando entrou no segundo tempo e deu origem ao pênalti que garantiu o 1 a 0 sobre o Paraguai.

O capitão Mbappé converteu o gol da vitória e segue na briga pela Chuteira de Ouro, com sete gols em cinco partidas, um a menos que o maior artilheiro, o astro argentino Lionel Messi.

A estrela do Real Madrid viveu dias complicados após ser alvo de comentários racistas de uma senadora paraguaia, o que provocou uma onda de indignação na França e o apoio de organismos como a ONU e a Fifa.

Aos 27 anos, Mbappé quer conquistar seu segundo Mundial, depois do título na Rússia-2018, e superar Messi como maior artilheiro da Copa. O argentino já marcou 21 gols, um número que pode aumentar após a emocionante classificação da Argentina às quartas de final, na terça-feira.

- Lágrimas e sorrisos -

As lágrimas de Messi após a virada histórica contra o Egito (3 a 2) depois de estar perdendo por 2 a 0 até o minuto 79, deram lugar a um sorriso na quarta-feira, na volta da campeã do mundo aos treinos em Kansas City, no qual os titulares realizaram trabalhos de recuperação a três dias do confronto com a Suíça na mesma cidade.

Em Los Angeles, Espanha e Bélgica se preparam antes de seu confronto na sexta-feira, em um duelo entre Lamine Yamal e Thibaut Courtois.

A 'Roja', melhor defesa do torneio, sem gols sofridos em cinco partidas e apenas cinco finalizações contra seu gol, terá pela frente um dos melhores goleiros do mundo, que passou grande parte de sua carreira na capital espanhola.

"Não vou dizer que me sinto meio espanhol, mas quase... Para mim, a Espanha é minha segunda casa. Meus filhos têm passaporte espanhol... É uma partida especial", declarou Courtois na quarta-feira nas instalações do Los Angeles Galaxy.

A Espanha treinou no local um pouco antes, com praticamente todo o seu elenco em plenas condições e aproveitando a euforia do gol decisivo de Mikel Merino contra Portugal (90+1') em um confronto equilibrado entre os vizinhos ibéricos.

"Encarar cada partida como se fosse uma final, é assim que o professor nos transmite. O objetivo é ganhar todos os jogos, queremos prolongar essa sequência pelo menos até a final", disse o meio-campista Dani Olmo, em referência à série de 35 partidas oficiais sem perder.

Por fim, no duelo restante das quartas, no qual Inglaterra enfrenta a Noruega no sábado em Miami, destacou-se a cirurgia do meio-campista britânico Jordan Henderson, que fraturou o braço ao sofrer uma queda durante as celebrações da histórica vitória por 3 a 2 sobre o México nas oitavas, no domingo, no Estádio Azteca.

"Ele é o coração do grupo", disse o atacante Morgan Rogers sobre o veterano de 36 anos, que permanecerá concentrado para apoiar seus companheiros na busca pela segunda estrela.