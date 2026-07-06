França denuncia declarações 'abjetas' e 'racistas' de senadora paraguaia

Celeste Amarailla é senadora eleita do Paraguai. DANIEL DUARTE / AFP

A ministra francesa dos Esportes, Marina Ferrari, se disse nesta segunda-feira (6) "escandalizada" com as declarações "abjetas" e "racistas" feitas por uma senadora paraguaia contra Kylian Mbappé após a derrota do Paraguai (1 a 0) para a França nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

"Bruto, não aprendeu nem a escrever, em vez de leite materno chupava cocos e o mais instruído que ouviu foram chimpanzés. Você deveria ter mostrado o dedo, Orlando Gill (goleiro do Paraguai). Eu faço isso no Senado e não acontece nada", escreveu a senadora Celeste Amarilla na rede social X.

"Camarônes colonizado, fingindo muito ser francês, ressentido, novo-rico, prepotente e feio. Ficou nervoso e morto de medo o jogo todo, como toda sua equipe, não conseguiram fazer nem um gol, ganharam por cagada...", continuou em outra publicação.

"Estou absolutamente escandalizada com as declarações da senadora paraguaia Celeste Amarilla. A França condena com a maior firmeza os ataques racistas dos quais Kylian Mbappé foi alvo", reagiu Marina Ferrari em declaração enviada à imprensa.

"Essas declarações são abjetas, indignas e ainda mais inaceitáveis por partirem de uma responsável política. Diante do racismo, não permaneceremos em silêncio. Ao atacar Kylian Mbappé, a senadora ataca tudo o que nosso capitão encarna e tudo o que nosso país defende: a liberdade, a igualdade e a fraternidade", considerou a ministra francesa dos Esportes.

No sábado, a França eliminou o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo com um gol de pênalti de Mbappé.