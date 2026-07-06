Esportes

Paris

França denuncia declarações 'abjetas' e 'racistas' de senadora paraguaia

Ministra francesa dos Esportes condenou publicamente ataques racistas feitos por senadora paraguaia após vitória da França.

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AFP

Zero Hora

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