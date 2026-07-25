Fortaleza anuncia Paulo Autuori como novo treinador

Um dia após a saída de Thiago Carpini, o Fortaleza anunciou na noite desta sexta-feira (24) o experiente Paulo Autuori como novo comandante da equipe para a sequência da temporada. Aos 69 anos, ele chega com a missão de melhorar o rendimento do clube para tentar se aproximar das duas vagas diretas para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Autuori tem quase 40 anos atuando como técnico e agora tem o primeiro desafio trabalhando no futebol cearense. O comandante estava desempregado desde o final de março, quando foi demitido pelo Sporting Cristal, do Peru. Ele será acompanhado do assistente Bernardo Franco e do preparador físico Fábio Eiras.

Em sua extensa carreira, o treinador teve destaque nos anos 90, com passagens marcantes por Cruzeiro, onde conquistou a Copa Libertadores da América, em 1997, e pelo Botafogo, levantando a taça do Campeonato Brasileiro, em 1995. Além disso, teve destaque no futebol peruano no início dos anos 2000, quando foi bicampeão da liga nacional por Alianza Lima e Sporting Cristal. E conquistou Libertadores e Mundial de Clubes pelo São Paulo, em 2005.

Sob o comando de Carpini, o Fortaleza ganhou o Campeonato Cearense de forma invicta e estava na zona de classificação para os playoffs de acesso do Brasileirão. O time também foi finalista da Copa do Nordeste, sendo superado pelo Vitória na grande decisão, e está nas oitavas de final da Copa do Brasil, tendo o Palmeiras como próximo adversário.