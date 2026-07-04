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Flamengo acusa torcida do River Plate de praticar atos de racismo contra Bruno Henrique: "É crime e não pode ser naturalizado"

Torcedores argentinos ofenderam jogador com manifestações racistas no estádio e nas redes sociais

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Estadão Conteúdo

Fernando Itokazu

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS