Flamengo acusa torcida do River Plate de praticar atos de racismo contra Bruno Henrique: "É crime e não pode ser naturalizado"

Bruno Henrique marcou um gol diante do River. Gilvan de Souza / Divulgação/Flamengo

O Flamengo divulgou nota neste sábado (4) para repudiar "com absoluta indignação" atos de racismo cometidos contra o atacante Bruno Henrique por integrantes da torcida do River Plate em amistoso na sexta-feira (3), no Estádio Algarve, em Portugal.

"O Flamengo manifesta total solidariedade e apoio a Bruno Henrique, um dos maiores ídolos da história do clube. Não há espaço para qualquer forma de preconceito dentro ou fora dos estádios", afirma a nota do clube. "O racismo é crime e não pode ser naturalizado nem tratado com tolerância", acrescenta.

Bruno Henrique marcou o segundo gol do Flamengo no empate em 2 a 2 após receber passe de Samuel Lino, deixar um adversário no chão e finalizar cruzado no reencontro entre as equipes após a histórica final da Libertadores de 2019, vencida pelo clube do Rio.

Durante o amistoso, de acordo com o Flamengo, o atacante foi alvo de manifestações discriminatórias por parte de torcedores do River. Após o jogo, os ataques se intensificaram nas redes sociais, com comentários e mensagens de cunho racista.

O clube do Rio afirma que o enfrentamento à discriminação integra o Estatuto Social da entidade. "Além disso, o clube desenvolve ações permanentes de conscientização e letramento racial, especialmente nas categorias de base, por meio de campanhas institucionais, projetos de formação e parcerias."

O Flamengo afirma que continuará atuando de forma firme no combate a toda forma de discriminação e reforça que vítimas ou testemunhas devem denunciar os casos às autoridades competentes. "Respeito, igualdade e dignidade humana são valores inegociáveis."

Na intertemporada em Portugal, o Flamengo ainda enfrenta o Lausanne, da Suíça, no dia 8, e o Benfica, de Portugal, no dia 11.

Leia a integra da nota do Flamengo:

O Clube de Regatas do Flamengo vem a público repudiar, com absoluta indignação, os atos de racismo cometidos contra o atacante Bruno Henrique por integrantes da torcida do River Plate após a partida desta sexta-feira (3), no Estádio Algarve, em Portugal.

Durante o jogo, o atleta foi alvo de ofensas por parte de torcedores da equipe argentina. Após o apito final, os ataques se intensificaram nas redes sociais, onde passou a receber um grande volume de comentários e mensagens de cunho racista.

O Flamengo manifesta total solidariedade e apoio a Bruno Henrique, um dos maiores ídolos da história do clube. Não há espaço para qualquer forma de preconceito dentro ou fora dos estádios.

O combate ao racismo é um compromisso permanente do Flamengo. O enfrentamento à discriminação integra o Estatuto Social do clube, que passou por sucessivos avanços, incluindo, em 2025, a ampliação das sanções para qualquer prática ou incentivo à discriminação. Além disso, o clube desenvolve ações permanentes de conscientização e letramento racial, especialmente nas categorias de base, por meio de campanhas institucionais, projetos de formação e parcerias com instituições como CUFA, ID_BR e MUHCAB.

O racismo é crime e não pode ser naturalizado nem tratado com tolerância. O Flamengo seguirá atuando de forma firme no combate a toda forma de discriminação e reforça que vítimas ou testemunhas devem denunciar os casos às autoridades competentes. No Brasil, as denúncias podem ser feitas por meio do Disque 100 e das delegacias de polícia.