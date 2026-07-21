Flaco López é exaltado por não dar as costas à Espanha durante premiação da Copa do Mundo

O gesto de respeito do atacante Flaco López, que não virou as costas para os espanhóis durante a cerimônia de premiação após a final da Copa do Mundo, no último domingo, foi alvo de elogios por parte da imprensa internacional. A postura do jogador palmeirense foi quase que uma exceção, em meio aos caos que tomou conta do gramado de Nova Jersey, por causa da atitude antidesportiva de alguns atletas da Argentina inconformados com vice-campeonato para a Espanha.

O reflexo da postura madura, mesmo após a derrota de 1 a 0 para o rival europeu, foi externado por meio de mensagens nas redes sociais do atleta, publicou o jornal espanhol Marca, em sua edição nesta terça-feira.

"Parabéns e muito bem pela sua esportividade". "Meus respeitos, você ganha muito mais com humildade do que com arrogância". "Você foi o único que demonstrou maturidade e respeito pelo esporte" e "Você representa o bom povo da Argentina".

Coadjuvante na campanha que levou seu país ao vice-campeonato da Copa do Mundo, ele teve o seu melhor momento na vitória sobre a Suíça por 3 a 1, em jogo válido pelas quartas de final, quando participou do gol de Julian Alvarez.

López entrou na prorrogação e deu a assistência para o atleta do Atlético de Madrid estufar a rede. Após o jogo, o atacante argentino reforçou a gratidão ao treinador Lionel Scaloni pela oportunidade de defender a Argentina em um Mundial. "A vida te surpreende com o que passa. Há alguns meses, não imaginava estar aqui. Agora pude jogar e estar aqui", afirmou após o confronto.

Quase um desconhecido para o público europeu, López foi uma das apostas do técnico Lionel Scaloni para a disputa desta Copa do Mundo. Revelado pelo Independiente, foi no Lanús que o jogador criou raízes e despontou para o futebol.