Fisiculturista morre após passar mal no interior da Bahia; saiba quem era

Mailson compartilhava sua rotina de treinos nas redes sociais. Reprodução @mailsonaraujopro / Instagram

O fisiculturista Mailson Araújo, 35 anos, morreu após passar mal dentro de casa em Alagoinhas, no interior da Bahia, na noite de segunda (14).

De acordo com o g1, a mãe do atleta, que é técnica de enfermagem, fez manobras de reanimação para tentar salvá-lo, mas não teve sucesso.

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O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas Mailson não resistiu. Ainda não se sabe o que causou a morte do atleta.

Quem era Mailson Araújo?

Mailson era atleta profissional de fisiculturismo na categoria Men's Physique. Nas redes sociais, compartilhava sua rotina de treinos e acumulou mais de 30 mil seguidores.

Em 2023, ganhou a categoria overall da divisão amadora no Arnold Classic South America, em São Paulo. Desde então, pegou quatro pódios: um top 5 (no Bahia Pro 2023, na estreia como profissional), dois top 4 (Musclecontest Brazil 2024 e Musclecontest Nordeste 2025) e um top 3 (Musclecontest Brazil 2023).

Ele estava em fase de preparação para o Musclecontest Brazil 2026, que será realizado em Curitiba, no Paraná, na quarta-feira (15). Horas antes de morrer, ele publicou registros incluindo treinos de musculação e uma consulta com o fisioterapeuta.