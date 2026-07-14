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Fisiculturista morre após passar mal no interior da Bahia; saiba quem era

Atleta recebeu atendimento médico, mas não resistiu. Causa da morte não foi divulgada

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