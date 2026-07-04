Filho de Robinho recua de homenagem ao pai, volta a ser Juninho e mira recomeço no Santos

Autor de um gol e uma assistência na vitória do Santos, por 3 a 0, no amistoso com o União São João, neste sábado, o filho de Robinho fez seu primeiro jogo com o time principal sob a alcunha de "Juninho", deixando oficialmente de ser chamado de "Robinho Jr.", homenagem que fez ao pai ser integrado aos profissionais do clube, no ano passado.

A mudança foi um pedido do próprio jogador, de 18 anos. O material de imprensa divulgado pelo Santos já apresenta o atleta como Juninho, nome que ele também estampa na camisa.

O apelido não chega a ser uma novidade. O filho de Robinho é chamado de Juninho desde quando integrava as categorias de base do Santos e também é assim tratado internamente no dia-dia do clube.

Juninho busca um recomeço no Santos após o atrito que teve com Neymar no primeiro semestre. O filho de Robinho se desentendeu com o camisa 10 durante um treino e exigiu uma providência do clube, ameaçando rescindir o contrato, cujo vínculo vai até 2031.

À época, a diretoria viu o movimento como uma maneira de forçar uma saída. As arestas foram aparadas internamente e o técnico Cuca conta com o atleta para o restante da temporada.