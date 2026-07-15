Filho de Robinho agora é ex-Juninho e volta a ter nome em homenagem ao pai no Santos

Torcedores do Santos ficaram confusos ao ler o nome de Robinho Jr. na lista de relacionados para o duelo com o Botafogo, nesta quinta-feira, pelo Brasileirão. A surpresa foi motivada pelo fato de o atacante de 18 anos, que há pouco mais de uma semana pediu para ser chamado de Juninho, aparecer novamente com o nome em homenagem ao pai no material de divulgação do clube.

Robinho Jr. fez sua primeira e única partida como profissional sob a alcunha de Juninho na vitória por 3 a 0 sobre o União São João, em amistoso disputado no Pacaembu, no dia 4, quando marcou um gol e contribuiu com uma assistência. A mudança no uniforme e no material divulgado à imprensa e nas redes sociais foi um pedido do próprio atleta.

O filho de Robinho é chamado de Juninho desde quando integrava as categorias de base do Santos e também é assim tratado internamente no dia-dia do clube. Segundo apurou o Estadão, o jogador informou que utilizaria o apelido somente na partida amistosa e pediu para voltar a homenagear o pai.

Robinho Jr. busca um recomeço no Santos após o atrito que teve com Neymar no primeiro semestre. O atacante se desentendeu com o camisa 10 durante um treino exigiu uma providência do clube, ameaçando rescindir o contrato, cujo vínculo vai até 2031.

À época, a diretoria viu o movimento como uma maneira de forçar uma saída. As arestas foram aparadas internamente e o técnico Cuca conta com o atleta para o restante da temporada.

Já Robinho está preso desde março de 2024, quando começou a cumprir no Brasil a pena imposta pela condenação por estupro coletivo cometido em 2013, na Itália. Ele atualmente se encontra no Centro de Ressocialização de Limeira, no interior do estado de São Paulo, após período no presídio de Tremembé.