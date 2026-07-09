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Filho de dono de clube francês e ex-tenista: conheça Arthur Fery, a surpresa de Wimbledon

Tenista britânico de 23 anos começou o torneio fora do top 100 e terminará entre os 40 melhores do mundo

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Alex Torrealba

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