Filho de dono de clube francês e ex-tenista: conheça Arthur Fery, a surpresa de Wimbledon

Fery está na semifinal de Wimbledon. ADRIAN DENNIS / AFP

Um convite pode mudar a história de um tenista. Há duas semanas, Arthur Fery não poderia imaginar que estaria disputando uma semifinal de Wimbledon. Nesta sexta-feira (10), contra todas as probabilidades, o britânico de 23 anos enfrentará Alexander Zverev por uma vaga na final.

O número 114 do mundo, antes do Grand Slam começar, não tinha certeza de que participaria de Wimbledon. A organização do torneio lhe convidou para entrar de forma direta na chave principal.

Esse convite fez com que o jogador, nascido em Sevres, na França — compete com a bandeira da Grã-Bretanha —, mudasse seu patamar no tênis. Um orgulho para sua mãe Olivia, que foi atleta da modalidade e disputou grandes torneios como duplista.

O pai também tem ligação com esporte, mas o futebol. Loic Fery é presidente do Lorient, clube da primeira divisão do Campeonato Francês.

Caminhada em Wimbledon

Foram dois anos caindo na primeira rodada (2023 e 2024) e um chegando até a segunda, em 2025. Na atual edição, as expectativas não eram altas, mesmo que Fery tenha trilhado uma boa carreira no juvenil, chegando a ser o 12º do ranking.

No primeiro jogo, vitória de virada sobre o bósnio Damir Dzumhur. A segunda partida teve o mesmo roteiro, derrota no primeiro set e virada para 3 a 1, contra o finlandês Otto Virtanen.

A terceira rodada foi complicada, contra o belga Zizou Bergs. Triunfo por 3 a 2, com direito a dois tie breaks vencidos nos sets finais.

Nas oitavas de final, o adversário foi o búlgaro Grigor Dimitrov, que já foi o terceiro colocado no ranking, em 2017. Vitória por 3 a 2, virando o jogo que estava 2 a 1.

O confronto das quartas de final prometia ser o mais difícil. Contra o italiano Flavio Cobolli, décimo melhor do mundo, Fery surpreendeu e venceu por 3 a 0.

Agora, o desafio maior será diante do atual terceiro colocado. O alemão Alexander Zverev, que venceu Roland Garros e pode assumir o segundo lugar no ranking em caso de vitória. Porém, Fery tentará surpreender mais uma vez.

Para ter uma noção do que ele já fez, o britânico se tornou o terceiro jogador com a classificação mais baixa desde 1985 a chegar às semifinais de simples masculino em Wimbledon, atrás apenas de Vladimir Voltchkov (237º), em 2000, e Ivanisevic (125º), em 2001.