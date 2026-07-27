Filadélfia comemora chegada de LeBron James: 'Cidade digna de um rei'

O Philadelphia 76ers deu as boas-vindas a LeBron James nesta segunda-feira (27) com a esperança de voltar a conquistar o título da NBA, que não acontece para a franquia desde 1983.

"Uma cidade digna de um rei. Bem-vindo à Filadélfia", escreveram os Sixers no anúncio oficial da contratação de 'King' James.

Até agora, a franquia não havia se pronunciado desde que o próprio James revelou, na última sexta-feira, que havia escolhido a Filadélfia como seu próximo - e provavelmente último - destino na NBA.

Os Sixers publicaram outra mensagem no X na qual revelaram o novo uniforme de James, com o número 23, colocado em seu armário no vestiário com uma coroa.

"Estou muito feliz em dar as boas-vindas a LeBron James ao Philadelphia 76ers", disse o principal proprietário da equipe, o empresário Josh Harris, em comunicado.

"Um dos maiores jogadores da história da NBA e um dos maiores atletas de todos os tempos, suas conquistas são icônicas", acrescentou Harris sobre o maior pontuador da liga.

Vencedor de quatro anéis, LeBron anunciou no final de junho que estava encerrando sua passagem pelo Los Angeles Lakers, equipe que levou ao título em 2020.

Aos 41 anos, o ala iniciará em outubro sua 24ª temporada cercado por um elenco de estrelas, incluindo Joel Embiid, vencedor do prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada 2023.

Os Sixers também contam com Tyrese Maxey, o promissor VJ Edgecombe e o ala Jaylen Brown, que também chegou recentemente à Filadélfia após uma década como astro do Boston Celtics.

Após conquistar dois títulos pelo Miami Heat, um pelo Cleveland Cavaliers e o último com os Lakers, LeBron tem a possibilidade de se tornar o primeiro jogador da história a ser campeão da NBA por quatro equipes diferentes.

"Estou ansioso para ver LeBron ao lado de Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid, Tyrese Maxey e nosso talentoso elenco enquanto trabalhamos para trazer um campeonato para a Filadélfia", disse Harris.

"A LeBron e sua família: somos gratos por vocês terem escolhido os 76ers e estamos ansiosos por este próximo capítulo em sua carreira lendária. Bem-vindos aos 76ers!", concluiu o empresário.