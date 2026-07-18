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Fifa vai reavaliar pausa para hidratação após críticas na Copa, diz Arséne Wenger

Entidade vai analisar se pausas de três minutos por tempo para hidratação serão mantidas em futuras edições do torneio.

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AFP

Zero Hora

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