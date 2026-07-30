Fifa notifica Barça por negociação com Julián Álvarez, do Atlético de Madrid

A Fifa encaminhou ao Barcelona a denúncia apresentada pelo Atlético de Madrid referente ao suposto contato do clube 'blaugrana' com o atacante argentino Julián Álvarez.

Fontes do Barça confirmaram à AFP o recebimento da notificação da entidade máxima do futebol mundial.

Segundo a imprensa local, a Federação Espanhola de Futebol também teria aberto um processo para analisar o caso, embora nenhum porta-voz estivesse disponível de imediato para confirmar a informação.

O Atlético de Madrid já havia anunciado, em junho, que apresentaria uma reclamação contra o Barça devido ao suposto contato com o atacante argentino, que tem vínculo com o clube 'rojiblanco' até 2030.

Esses supostos contatos teriam ocorrido fora dos períodos permitidos.

O CEO do clube, Miguel Ángel Gil Marín, havia anunciado a reclamação após declarações de Julián Álvarez manifestando o desejo de deixar o clube.

- Realizar um sonho -

"Conversei com o pessoal do clube, com quem eu precisava conversar, e acho que uma transferência é o melhor para todos. Quero realizar meu sonho", disse Álvarez no dia 22 de junho, após a partida de sua seleção contra a Áustria na Copa do Mundo de 2026.

No entanto, o jogador não especificou seu destino preferido.

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, admitiu no início de julho que o clube 'blaugrana' havia feito uma oferta pelo atacante.

Segundo a imprensa, o Barça ofereceu 100 milhões de euros (R$ 508,7 milhões na cotação atual) por Julián Álvarez, que chegou ao 'Atleti' vindo do Manchester City em 2024 por aproximadamente 85 milhões de euros (R$ 432,4 milhões).

Laporta reconheceu que o Atlético havia informado que não estava disposto a vender e alertou que a oferta não permaneceria válida "por tempo ilimitado".

"Não queremos negociá-lo. Não aceitamos a oferta de 100 milhões de euros (R$ 586,5 milhões), nem aceitaremos uma de 150 ou 200 milhões", afirmou Gil Marín em entrevista aos canais de comunicação do Atlético.

- Proposta do Real Madrid -

O Atlético já havia rejeitado uma oferta de 150 milhões de euros (R$ 880 milhões) do Real Madrid pelo jogador.

O Real Madrid fez essa oferta cumprindo uma promessa de campanha do atual presidente, Florentino Pérez, apresentada em junho durante as eleições do clube.

"Vou fazer uma oferta a um grande clube da Liga dos Campeões por um grande jogador, o valor de transferência mais alto que o Real Madrid já pagou, pelo menos 150 milhões", prometeu Pérez no canal de TV Cuatro, no dia 5 de junho.

Após a reeleição de Pérez para a presidência, o Real Madrid anunciou que havia feito a oferta por Julián, mas que o Atlético a havia rejeitado.

Segundo o Real Madrid, o Atlético apontou a cláusula de rescisão do jogador, fixada em 500 milhões de euros (R$ 2,9 bilhões).

"Não tenho dúvidas de que o Atlético é o lugar certo para Julián e que Julián é o centroavante do Atlético de Madrid. Queremos mantê-lo", afirmou Gil Marín.

Na visão do dirigente do 'Atleti', o atacante argentino "tem sido mal aconselhado desde o fim da temporada, e isso me leva a acreditar que seu desempenho e comportamento continuarão como têm sido até agora: os de um jogador muito bom".

O Barcelona quer Julián como seu centroavante após a saída do atacante polonês Robert Lewandowski ao final da temporada passada.