Esportes

Crimes virtuais

Fifa denuncia aumento de comentários racistas e ofensivos durante a Copa do Mundo

Fifa analisou mais de 6 milhões de posts, ocultou 181 mil ofensas e abriu mil investigações durante o torneio.

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AFP

Zero Hora

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