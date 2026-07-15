Fifa defende árbitro da semifinal da Copa após críticas de Deschamps

A Fifa respondeu, nesta quarta-feira (15), às críticas do técnico da França, Didier Deschamps, sobre a atuação do árbitro salvadorenho Iván Barton na derrota dos 'Bleus' por 2 a 0 para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo.

"Em resposta aos comentários de Didier Deschamps, que questionou se o árbitro da partida tinha o nível necessário para apitar uma semifinal, a resposta da Fifa é clara: sim, absolutamente, nossos árbitros são de classe mundial", disse à AFP o italiano Pierluigi Collina, chefe de arbitragem da entidade máxima do futebol.

Deschamps questionou as decisões de Iván Barton após a partida.

"Será que o árbitro tem o nível necessário para apitar uma semifinal de Copa do Mundo?(...) Não vou responder a isso. E não digo isso apenas porque perdemos hoje. Houve várias situações, muitas vezes contra nós", disse o técnico francês, que por outro lado admitiu que "a primeira razão" da derrota foi que a França esteve "um pouco abaixo e foi menos perigosa do que poderia ter sido".

A arbitragem tem sido motivo de controvérsia desde o início da Copa do Mundo, gerando grande indignação entre algumas equipes, especialmente o Egito, que pediu o afastamento do árbitro francês François Letexier do torneio devido a "erros flagrantes" na derrota dos 'Faraós' por 3 a 2 para a Argentina, nas oitavas de final.

O Comitê Disciplinar da Fifa também se envolveu em uma polêmica após anular a suspensão que o atacante americano Folarin Balogun deveria cumprir em decorrência de sua expulsão no jogo da fase de 16-avos de final contra a Bósnia e Herzegovina.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu que telefonou para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir a revogação da punição e Balogun foi liberado para disputar as oitavas contra a Bélgica, que venceu a partida por 4 a 1.