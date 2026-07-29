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Julgamento

Fifa abre processo contra Paredes, Molina, Almada, Ayala e Gavi por incidentes na final da Copa

Processos foram abertos após incidentes violentos no pós-jogo e exibição de faixa sobre as Malvinas na semifinal.

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AFP

Zero Hora

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