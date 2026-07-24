Ferrari mostra suas garras para a Mercedes nos treinos livres do GP da Hungria de F1

Depois de seu companheiro de Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, ter sido o mais rápido na primeira sessão, o veterano piloto britânico Lewis Hamilton dominou a segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, nesta sexta-feira (24), no circuito de Hungaroring.

Hamilton registrou o melhor tempo do dia, à frente de Leclerc e do britânico Lando Norris, que terminaram em segundo e terceiro lugares, com 148 e 499 milésimos de segundo de diferença, respectivamente.

A Ferrari, que tradicionalmente se sente em casa no circuito húngaro e chega com grandes expectativas, confirmou que pode ser uma forte concorrente para a Mercedes neste fim de semana, que marca o encerramento da primeira metade da temporada e o início da pausa de quase um mês, tradicional durante o verão europeu.

"Até agora, tudo está indo bem", admitiu o chefe da escuderia, o francês Frédéric Vasseur.

"Mas ainda é só sexta-feira, e é um bom começo. Vamos ver como será amanhã, a história pode ser outra. Todo mundo vai melhorar", acrescentou Vasseur.

A Mercedes não brilhou nesta sexta-feira, com o britânico George Russell marcando o quinto tempo e, principalmente, o italiano Kimi Antonelli, líder do campeonato, ficando apenas na 13ª posição na segunda sessão, após ter cedido seu carro ao novato dinamarquês Frederik Vesti durante a primeira sessão.

Os carros da Red Bull estavam na disputa com o holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial, e o francês Isack Hadjar, que terminaram em quarto e sexto, respectivamente.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, foi o 11º.

- Evolução tímida da Aston Martin -

Apesar das melhorias aerodinâmicas significativas feitas em sua Aston Martin, o espanhol Fernando Alonso conseguiu apenas o 19º lugar, três segundos atrás de Hamilton.

Seu companheiro de equipe, o canadense Lance Stroll, nem sequer conseguiu participar da segunda sessão, já que na primeira sofreu uma avaria na suspensão traseira esquerda que não pôde ser reparada a tempo.

O desempenho dos carros da Aston Martin era muito aguardado, pois neste fim de semana foram implementadas as modificações aerodinâmicas que vinham sendo anunciadas nos últimos tempos.

O diretor de pista da equipe, Mike Krack, havia dito na quinta-feira que a Aston Martin queria "lutar por algo" e "voltar à disputa" com esses progressos, que até agora têm sido tímidos, enquanto aguarda o desenrolar do fim de semana.

A Aston Martin é a penúltima colocada no campeonato de construtores e, até o momento, é uma das maiores decepções da temporada, apesar de ter contratado o prestigiado engenheiro Adrian Newey para projetar seu carro.

Apenas dois pilotos tiveram desempenho pior que o de Alonso no segundo treino livre: o mexicano Sergio Pérez (Cadillac), penúltimo colocado, e o argentino Franco Colapinto (Alpine).

Os pilotos terão uma terceira e última sessão de treinos livres no sábado para fazer os ajustes finais antes da classificação, marcada para as 11h (horário de Brasília), para definir o grid de largada da corrida de domingo.