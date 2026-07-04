Fernando Romboli perde e Brasil não tem mais representantes nas duplas masculinas em Wimbledon

Smith (E) e Romboli (D) pararam na segunda rodada. Barcelona Open Banc Sabadell / Divulgação

Último dos cinco tenistas brasileiros na chave de duplas masculinas do torneio de Wimbledon, o carioca Fernando Romboli foi eliminado, neste sábado (4). Ele e o australiano John-Patrick Smith perderam para o argentino Guido Andreozzi e o francês Manuel Guinard por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7-2), em uma hora e 32 minutos.

Cabeças de chave número 8, Andreozzi e Guinard avançaram para as oitavas de final e agora vão enfrentar o taiwanês Ray Ho e o alemão Hendrik Jebens, que surpreenderam os franceses Théo Arribage e Albano Olivetti, cabeças 10, que na estreia haviam derrotado os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos. Ho e Jebens venceram por 7/5 e 7/6 (7-4).

Com a campanha, Romboli está ganhando provisoriamente uma posição no ranking mundial de duplas da ATP e se colocando no 82º lugar.

Já na classificação da temporada, que leva ao ATP Finals, a parceria do brasileiro e do australiano pulou 55 colocações e agora está em 88º, mas distante de uma das oito vagas disponíveis.

O Brasil já havia perdido o mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Marcelo Demoliner, que com suas parcerias foram derrotados na estreia na grama inglesa.