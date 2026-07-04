Esportes

Em Istambul

Fenerbahçe reforça a defesa e anuncia a contratação de zagueiro da Holanda

Nathan Aké chega ao Fenerbahce após seis anos no Manchester City, onde conquistou 12 títulos em 177 jogos.

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Estadão Conteúdo

Zero Hora

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