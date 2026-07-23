Federação Francesa define data para apresentação do novo técnico da seleção; Zidane é favorito

A Federação francesa já definiu a data para anunciar o nome do novo treinador da seleção nacional. Na próxima terça-feira, o substituto de Didier Deschamps, que deixou o cargo após a Copa do Mundo, será revelado e a expectativa geral é que Zinedine Zidane seja confirmado para o posto de técnico.

A entidade que comanda o futebol no país informou, em comunicado nesta quinta-feira, que seu presidente, Philippe Diallo, vai divulgar o nome do novo comandante em uma coletiva de imprensa na sede da federação, em Paris.

Zidane, de 54 anos, não trabalha como técnico desde que deixou o Real Madrid em 2021. O lendário meio-campista comandou o gigante espanhol na conquista de três títulos consecutivos da Champions League entre 2016 e 2018.

Deschamps se despede da equipe nacional após ocupar a função por um período de 14 anos. Sob o seu comando os franceses conquistaram a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e perderam a final de 2022 diante dos argentinos, no Catar, nos pênaltis. A seleção francesa também perdeu a final da Eurocopa, disputada em casa, em 2016.

Em seu último trabalho, nos Estados Unidos, o conjunto azul esteve perto de mais uma decisão de Mundial. A França, porém, foi superada pela Espanha nas semifinais e se despediu do torneio com a quarta colocação após ser derrotada pela Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar.