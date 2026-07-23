Federação da Noruega fará denúncia ao Comitê de Ética da Fifa pelo caso Balogun

A Federação Norueguesa de Futebol (NFF) fará uma denúncia ao Comitê de Ética da Fifa sobre a revogação da suspensão do atacante americano Folarin Balogun, após a intervenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a presidente da entidade, Lise Klaveness, nesta quinta-feira (23).

"Quando se burla uma regra como esta, entramos em um caminho perigoso para todo o futebol. Questionar as regras fundamentais é uma ameaça para este esporte", ressaltou Klaveness em entrevista ao jornal britânico The Times.

"Em primeiro lugar, isso nunca deveria ter acontecido. Agora é fundamental ter uma comunicação honesta a respeito. Todos nós sabemos que essa decisão foi influenciada por forças externas e que não seguiu o procedimento adequado", acrescentou.

"Precisamos que o presidente da Fifa [Gianni Infantino] reconheça que foi um erro", continuou Klaveness, única dirigente a protestar formalmente contra o 'Prêmio da Paz' entregue a Trump em dezembro do ano passado pela entidade máxima do futebol.

Ela também declarou ao The Times que estava "decepcionada, mas não exatamente surpresa" com a falta de transparência no caso e pelo fato de a explicação da decisão não ter sido publicada na íntegra.

Expulso na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Bósnia e Herzegovina, Folarin Balogun teve sua suspensão automática revogada e convertida para uma "suspensão condicional, acompanhada por um período probatório de um ano" pelo Comitê Disciplinar da Fifa.

Esta decisão ocorreu depois que Trump pediu a Infantino que revisasse o cartão vermelho "injustificado" mostrado ao jogador pelo árbitro brasileiro Raphael Claus.

O presidente americano inclusive acusou Claus de ter um passado "muito suspeito", ao defender e revogação da suspensão.

Infantino, por sua vez, afirmou ter respondido a Trump que os órgãos da Fifa são "independentes".

Apesar da participação de Balogun, os Estados Unidos foram eliminados nas oitavas de final do Mundial pela Bélgica com uma goleada por 4 a 1.