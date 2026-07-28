Fase final da Liga das Nações masculina: datas, horários e onde assistir 

Turquia e Eslovênia abrem a disputa por uma vaga na semifinal. Divulgação / Volleyball World

Após o título da Turquia no feminino, a Liga das Nações de vôlei decidirá o país campeão no masculino nos próximos dias. A partir desta quarta-feira (29), oito seleções saem em busca do título em Ningbo, na China. Todos os jogos serão transmitidos pelo Sportv2, VBTV e ge tv.

Pela primeira vez desde a criação da nova competição, o Brasil não estará na fase final da Liga das Nações. O time de Bernardinho caiu de forma precoce na classificatória, ao terminar na 10ª posição.

Os dois primeiros jogos que abrem as quartas de final serão Eslovênia e Turquia, a partir das 4h (horário de Brasília), e Japão e China, às 8h30min. Ambas partidas serão nesta quarta-feira.

No dia seguinte, os dois confrontos que fecham. Itália e Estados Unidos jogam na quinta, às 4h. Depois, às 8h30min, Polônia e Ucrânia disputam a última vaga às semifinais. Veja o chaveamento abaixo.

Os jogos das quartas de final

Quarta-feira (29)

4h - Eslovênia x Turquia

8h30min - Japão x China

Quinta-feira (30)