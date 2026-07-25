Rafael Câmara termina em 4º na corrida sprint da Fórmula 2 na Hungria

Em busca das primeiras colocações da Fórmula 2, o brasileiro Rafael Câmara, da Invicta Racing, conseguiu a quarta posição e somou mais cinco pontos na tabela, na corrida sprint realizada na manhã deste sábado (25) na Hungria. Ele se aproveitou de uma colisão que forçou o abandono dos pilotos Nikola Tsolov e Sebastian Montoya, na segunda metade da prova.
O grande vencedor da prova foi o italiano Gabriele Mini, da MP Motorsport, que conseguiu uma apresentação muito equilibrada. Segundo colocado na classificação geral, o competidor somou mais dez pontos e diminuiu a diferença para o líder Nikola Tsolov. Completaram o pódio Dino Beganovic, da DAMS Lucas Oil, e Laurens van Hoepen, da Trident Motorsport, respectivamente.
Prova animada na segunda metade
O pernambucano Rafael Câmara conseguiu uma ótima largada e subiu quatro posições, passando de nono para sexto colocado. Na parte de cima, o pole Sebastian Montoya, da Prema Racing, manteve a primeira posição e abriu vantagem sobre os adversários. Assim como Gabriele Mini, que segurou a segunda colocação.
Já o líder da competição, Nikola Tsolov, da Campos Racing, rapidamente roubou a terceira colocação e começou a fazer pressão sobre os primeiros colocados da prova. Cabe ressaltar que, nesta prova, os pilotos entraram com pneus médios e poucas tentativas de ultrapassagem ocorreram nas primeiras voltas.
Na oitava volta, Gabriele Mini fez grande pressão sobre o líder da corrida e não conseguiu roubar a liderança. Neste momento, o italiano já tinha feito os melhores tempos da corrida. Mesmo assim, o colombiano defendia a posição muito bem. O segundo colocado não deixou Montoya escapar e esperou o momento certo para atacar.
A investida fatal ocorreu na 17ª volta, quando Mini finalmente conseguiu a ultrapassagem na primeira curva do circuito de Hungaroring e roubou a liderança do colombiano. O piloto da Prema Racing ainda ficou pressionado pelo terceiro colocado Nikola Tsolov.
A disputa entre segundo e terceiro causou confusão na volta 21. Tsolov forçou a ultrapassagem para cima de Montoya e causou o choque de rodas dianteira com o adversário. A bandeira amarela foi levantada e o colombiano abandonou a prova. Com problemas após o choque, Nikola Tsolov tentou se manter na pista, mas também precisou deixar a corrida sprint.
Quem se deu bem com a colisão entre Tsolov e Montoya foi justamente o brasileiro Rafael Câmara, que pulou duas posições e "herdou" a quarta colocação. Dino Beganovic, da DAMS Lucas Oil, ficou com a vice-liderança e Laurens van Hoepen, da Trident Motorsport, com a terceira.
— Estou feliz. Esse é o nosso melhor resultado em corridas Sprint, então é bom conquistá-lo hoje. Além disso, ainda temos bons pontos em disputa amanhã, e temos uma boa oportunidade largando da segunda posição. Por isso, estou satisfeito. Agora, vamos entender o que podemos melhorar para amanhã e tentar fazer tudo dar certo — disse o piloto brasileiro.
Confira o resultado final da prova:
- 1 - Gabriele Mini (ITA)
- 2 - Dino Beganovic (SUE)
- 3 - Laurens van Hoepen (HOL)
- 4 - Rafael Câmara (BRA)
- 5 - Kush Maini (IND)
- 6 - Tasanapol Inthraphuvasak (THA)
- 7 - Joshua Dürksen (PAR)
- 8 - Martinius Stenshorne (NOR)
Veja a classificação do Mundial de F-2:
- 1 - Nikola Tsolov (BUL) - 161
- 2 - Gabriele Mini (ITA) - 145
- 3 - Rafael Câmara (BRA) - 130
- 4 - Alexandre Dunne (IRE) - 108
- 5 - Dino Beganovic (SUE) - 71