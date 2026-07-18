F1: veja o grid de largada do GP da Bélgica com Antonelli na pole e Bortoleto em oitavo

O italiano Kimi Antonelli conseguiu um desempenho espetacular no treino classificatório deste sábado (18) e conseguiu a pole position no GP da Bélgica. Líder do campeonato, o piloto da Mercedes não teve dificuldades no Q3 e fechou com tempo de 1min44s361. De dez corridas na temporada, o jovem conseguiu seis poles.
O tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull, que teve bom desempenho durante o primeiro treino livre, vai largar da segunda posição e conseguiu 1min44s678. O britânico Lando Norris fechou com o terceiro melhor tempo, com 1min44s801, mas como foi punido durante a semana com a perda de dez posições, largará da 13º colocação.
Já o brasileiro Gabriel Bortoleto teve um bom desempenho no circuito e vai largar do 8º lugar. O piloto da Audi fez 1min45s628 e conseguiu a melhor posição de largada na atual temporada da Fórmula 1. No entanto, essa não é a melhor classificação de largada do paulista, que conseguiu a 7ª posição no GP da Hungria no ano passado.
LANDO NORRIS DOMINA Q1 SEGUIDO POR PILOTOS DA RED BULL
O inglês Lando Norris, da McLaren, repetiu o bom desempenho do terceiro treino livre e tomou a dianteira no Q1, fechando com o melhor tempo: 1min45s865. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, também conseguiu uma ótima volta na Bélgica e ficou com 1min45s930. O companheiro de equipe Isack Hadjar fechou na terceira posição, com 1min46s062.
Por outro lado, o italiano Kimi Antonelli, que liderou dois dos três treinos livres, fechou apenas com a 8ª posição, com 1min46s304. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, fez o suficiente e passou para o Q2 com a 11ª colocação, com 1min46s609.
Os eliminados foram: Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac), Sérgio Pérez (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin)
BORTOLETO PASSA PARA O Q3 E ANTONELLI SOBRA NA PISTA
O brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu um ótimo desempenho no Q2 e fechou com o 10º tempo: 1min46s082. Beneficiado pelas punições de Lando Norris e Isack Hadjar, o paulista já tinha garantido, ao menos, a 8ª colocação naquela altura do treino classificatório. Lembrando que os dois pilotos foram penalizados no meio da semana por excesso na troca de componentes.
Na parte de cima da tabela, o jovem italiano Kimi Antonelli entrou de vez na disputa e sobrou diante dos adversários, com 1min45s142, garantindo a classificação para o Q1 sem muitas dificuldades. Charles Leclerc (1min45s397) e Lando Norris (1min45s454) fecharam logo atrás do piloto da Mercedes.
Na saída da pista, o piloto Nico Hülkenberg teve um problema de vazamento hidráulico no carro e deu um susto nos brasileiros que acompanhavam o treino classificatório. Lembrando que o experiente alemão é companheiro de equipe de Bortoleto.
Os eliminados foram: Liam Lawson (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Franco Colapinto (Alpine), Nico Hülkenberg (Audi), Carlos Sainz (Williams) e Oliver Bearman (Hass).
VEJA COMO FICOU O GRID DE LARGADA NO GP DA ÁUSTRIA NA FÓRMULA 1
1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min44s361
2. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min44s678
3. George Russell (ING/Mercedes), 1min44s869
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min44s893
5. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min44s895
6. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min45s016
7. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min45s628
8. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min45s628
9. Liam Dawson (NZL/Racing Bulls), 1min46s120
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min46s331
11. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min46s392
12. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min46s671
13. Lando Norris (ING/McLaren), 1min44s801 (punido com a perda de 10 posições)**
14. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min46s777
15. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min46s779
16. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min47s120
17. Esteban Ocon (FRA/Has), 1min47s801
18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min47s823
19. Sérgio Pérez (MEX/Cadillac), 1min47s971
20. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min50s002
21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min50s177
22. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), sem tempo válido (punido por troca de unidade de potência)**