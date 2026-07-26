F1: Lando Norris vibra com desempenho do carro na Hungria: 'Estava ótimo de pilotar'

O inglês Lando Norris voltou a vencer um Grande Prêmio da Fórmula 1, na manhã deste domingo (26), após oito meses sem subir ao lugar mais alto do pódio. Em Budapeste, o piloto da McLaren ganhou a sua primeira corrida na temporada. Em entrevista após a vitória, ele demonstrou satisfação com o carro da escuderia e afirmou que pode alcançar objetivos maiores na competição.
"Talvez este seja o melhor resultado possível por enquanto, mas acredito firmemente que ainda podemos vencer mais corridas. Eu sabia que isso ia acontecer. A equipe se dedicou para construir um carro que finalmente pudesse vencer. É gratificante poder fazer isso por eles".
O britânico de 26 anos foi pole no circuito da Hungria, mas acabou perdendo a liderança ainda na largada para o companheiro Oscar Piastri. Apesar do início abaixo do esperado, o piloto manteve a estratégia e conseguiu recuperar o P1 no decorrer da prova, superando Max Verstappen e Kimi Antonelli, que fecharam o pódio.
Ele explicou a largada ruim e elogiou o companheiro de equipe. "Para ser honesto, não sei o que aconteceu. Simplesmente perdi a traseira várias vezes. Tive umas três ou quatro derrapagens fortes. Foi horrível e, claro, o Oscar fez um ótimo trabalho para me ultrapassar de volta".
Mesmo com as dificuldades iniciais, o piloto destacou o desempenho na prova e se mostrou mais confiante após a primeira vitória na temporada. "Meu ritmo hoje foi provavelmente um dos melhores que já tive. O carro estava ótimo de pilotar e eu me senti confiante, então foi uma ótima corrida."
Com a vitória deste domingo, Lando Norris se firmou na 5ª colocação do campeonato, com 128 pontos, e abriu distância para Max Verstappen, que vem logo abaixo, com 109. Por outro lado, uma aproximação aos líderes ainda está muito distante. Kimi Antonelli mantém a liderança com 219 pontos.
Agora a competição entra nas férias de verão e retorna apenas no dia 21 de agosto, com o Grande Prêmio de Zandvoort, dos Países Baixos. Ainda restam onze GPs para o encerramento da temporada, que acontece no GP de Abu Dhabi, no dia 06 de dezembro.