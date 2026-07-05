Esportes

Em Silverstone

Bortoleto festeja volta aos pontos na Inglaterra: "A equipe merece muito"

Resultado encerra um jejum de sete corridas sem pontuar e Audi soma seis pontos no Mundial, todos de Bortoleto

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Estadão Conteúdo

Fernando Itokazu

Zero Hora

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