Esportes

Em Zagreb

Ex-zagueiro da seleção croata Dario Simic é preso por suspeita de corrupção

Segundo a investigação, Simic teria conseguido irregularmente licença para um acampamento turístico de pequeno porte na cidade de Tisno.

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AFP

Zero Hora

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