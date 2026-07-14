Ex-zagueiro da seleção croata Dario Simic é preso por suspeita de corrupção

O ex-zagueiro da seleção croata Dario Simic foi preso nesta terça-feira (14) por suspeita de envolvimento em um caso de corrupção no setor turístico, informou a agência de notícias oficial Hina.

Simic, de 50 anos, foi detido em Zabreg acusado de obter de forma ilícita uma licença para operar em um acampamento na costa do mar Adriático, segundo fontes próximas à investigação citadas pela Hina.

Nem a polícia, nem a promotoria especializada no combate à corrupção confirmaram a prisão até o momento, mas vários veículos de imprensa publicaram fotos que mostram o ex-jogador algemado ao sair de uma viatura policial.

O caso diz respeito a um pequeno acampamento com dez lotes e capacidade para até 30 pessoas, localizado na cidade de Tisno.

Outras duas pessoas foram presas juntamente com o ex-zagueiro, segundo a Hina.

Os envolvidos são um ex-funcionário regional de turismo, acusado de ajudar Simic a obter as licenças necessárias para o acampamento, e um empresário local que teria atuado como intermediário.

Simic se aposentou da seleção croata em 2008, após estabelecer o recorde de 100 jogos pela equipe.

Revelado pelo Dínamo de Zagreb, clube pelo qual estreou como profissional em 1992, ele foi convocado pela primeira vez para a seleção quatro anos depois e teve um papel fundamental na Copa do Mundo de 1998, quando a Croácia terminou com o terceiro lugar em sua primeira participação no torneio como país independente.

Após jogar pelo Dínamo de Zagreb por seis anos e, em seguida, por Inter de Milão (1998-2002) e Milan (2002-2008), Simic teve uma passagem pelo Monaco antes de retornar brevemente ao clube da capital croata.

Depois de pendurar as chuteiras, ele criou uma empresa de produção de água engarrafada comercializada por toda a região dos Bálcãs.