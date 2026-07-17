Ex-Santos, Marcos Leonardo é anunciado pelo Ajax 

Marcos Leonardo assinou por cinco temporadas. AFC Ajax / Divulgação

O Ajax oficializou nesta sexta-feira a contratação do atacante brasileiro Marcos Leonardo, que deixa o Al-Hilal para reforçar o clube holandês. O vínculo é válido até junho de 2031, e a transferência foi fechada por cerca de 20 milhões de euros (R$ 118 milhões).

Aos 23 anos, o ex-Santos chega à Holanda após duas temporadas no futebol saudita. Pelo Al-Hilal, disputou 82 partidas, marcou 48 gols e conquistou a Copa do Rei Saudita, além de ganhar destaque internacional no Mundial de Clubes de 2025, quando terminou entre os artilheiros da competição com quatro gols.

Revelado nas categorias de base do Santos, Marcos Leonardo foi promovido ao elenco profissional em 2020. Depois de se destacar no clube paulista, foi negociado com o Benfica no início de 2024. A passagem por Portugal, porém, durou apenas oito meses antes da transferência para o Al-Hilal.

— Admiramos Marcos há bastante tempo e, portanto, estamos muito felizes por ele ter assinado com o Ajax. Apesar da pouca idade, ele já possui uma vasta experiência. Ele fez mais de 250 jogos oficiais como profissional e marcou mais de 100 gols. Sua principal missão aqui será marcar gols, e temos plena confiança de que ele fará exatamente isso — disse Jordi Cruijff, diretor técnico do Ajax.

Antes de assinar com o Ajax, Marcos Leonardo chegou a ter seu nome ventilado no Flamengo, mas a negociação acabou não avançando. O Atlético de Madrid também ficou perto de fechar com o atleta, mas acabou desistindo da contratação.