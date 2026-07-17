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Em Amsterdam

Ex-Santos, Marcos Leonardo é anunciado pelo Ajax 

Brasileiro de 23 anos assinou contrato até junho de 2031 após marcar 48 gols pelo Al-Hilal.

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Estadão Conteúdo

Zero Hora

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