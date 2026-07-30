Ex-jogador do Botafogo morre após queda de muro por ventania no Rio de Janeiro

Tássio era atacante e jogou pelo Botafogo em 2015. Vitor Silva / Botafogo

Tássio Maia dos Santos, ex-jogador do Botafogo, morreu nesta quarta-feira (29) após a queda de um muro no Rio de Janeiro. O ex-atacante, que tinha 41 anos, estava acompanhado pelo amigo pessoal Vandré Cordeiro, que também faleceu no acidente. O desmoronamento ocorreu na localidade do bairro de Santa Teresa, na região central da cidade.

O momento da queda do muro foi flagrado por uma câmera de segurança que teve as imagens divulgadas nas redes sociais. No vídeo é possível visualizar o desabamento sobre os dois amigos e um carro que passava pela rua. Quatro pessoas também passavam no local e saíram correndo, em pânico, no instante do ocorrido.

A trajetória do ex-jogador

Revelado pelo São Cristóvão, Tássio era atacante e jogou profissionalmente entre os anos de 2002 e 2019. Ele ganhou reconhecimento em 2015, quando foi contratado pelo Botafogo, equipe na qual fez seis partidas e balançou as redes apenas uma vez. o ex-jogador somou passagens por diversos times do futebol carioca.

De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar, em todo o estado, até as 19h, houve 31 salvamentos. Um pescador foi dado como desaparecida em Tarituba, em Mambucaba, na Costa Verde Fluminense.

Confira a nota completa:

O Corpo de Bombeiros permanece em alerta, com equipes mobilizadas, viaturas operacionais, ambulâncias e embarcações. A corporação foi acionada, até o momento, para 185 ocorrências relacionadas aos ventos em todo o estado, sendo 93 de cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas, 5 desabamentos. Foram confirmados dois óbitos decorrentes da queda de um muro em Santa Teresa. Há buscas ativas por um pescador dado como desaparecido em Tarituba, em Manbucaba.

Confira o vídeo (imagens fortes):

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