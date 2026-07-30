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Ex-jogador do Botafogo morre após queda de muro por ventania no Rio de Janeiro

Ex-atacante estava acompanhado pelo amigo pessoal Vandré Cordeiro que também veio a óbito no acidente

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