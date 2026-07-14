Ex-jogador brasileiro morre após acidente com scooter elétrica

Ex-jogador Saul Muniz morreu na última sexta-feira (10) após um grave acidente envolvendo uma scooter elétrica. O ocorrido aconteceu em Galway, na Irlanda. Reprodução / Instagram

O ex-jogador Saul Muniz morreu na última sexta-feira (10) após um grave acidente envolvendo uma scooter elétrica. O ocorrido aconteceu em Galway, na Irlanda, país no qual era dono de uma barbearia. O homem de 40 anos atuou como zagueiro e defendeu as cores do Comercial, de Ribeirão Preto-SP e outras três equipes.

As autoridades locais informam que a morte foi originada após Muniz sofrer uma queda enquanto retornava do trabalha. No momento do acidente, o ex-jogador foi encaminhado ao hospital de Dublin já em estado grave.

Saul foi diagnosticado com traumatismo craniano e ficou em coma induzido. O barbeiro não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O velório de Muniz será realizado na Irlanda. Ele também deve ser cremado no país, de acordo com um familiar, e as cinzas devem ser enviadas ao Brasil. Em uma publicação nas redes sociais, um amigo informou que a família autorizou a doação dos órgãos do ex-jogador.

Quem era Saul Muniz?

O ex-zagueiro nasceu em Minas Gerais, mas se mudou para Ribeirão Preto em 1995, onde começou a trajetória no futebol nas categorias de base do Comercial. Ele também defendeu a Francana, em Franca, o Jaboticabal e o Guariba.

Em 2012, encerrou a carreira como jogador e foi morar na Irlanda como barbeiro. Mas, segundo o amigo de Saul, o sonho de Muniz era ser técnico de futebol.

Na segunda-feira (13), o Comercial se manifestou nas redes sociais e lamentou a morte do ex-jogador.

— O Comercial Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Saul Muniz, ex-atleta do clube. Zagueiro, Saul vestiu a camisa do Leão do Norte nas temporada de 2007 e 2010, deixando sua contribuição à história alvinegra — escreveu o clube que ainda concluiu:

— Neste momento de dor, o Comercial se solidariza com familiares, amigos, ex-companheiros de profissão e todos que conviveram com Saul. Seu nome permanece registrado na memória da nação alvinegra.