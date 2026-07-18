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Começo promissor

Ex-Flamengo, Filipe Luís estreia pelo Monaco com vitória em amistoso

Equipe venceu o Saint-Priest por 5 a 2; Paul Pogba atuou e alguns titulares seguem lesionados.

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Estadão Conteúdo

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