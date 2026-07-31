Ex-dupla Gre-Nal é destaque na Segundona Carioca

Matheus teve poucas oportunidades no Grêmio. Arquivo Pessoal

Com passagens por Grêmio e Inter, o atacante Matheus Goiano é um dos destaques do Resende na Série A2 do Campeonato Carioca, a Segundona do RJ. Aos 27 anos, ele marcou nove vezes e é artilheiro da competição estadual.

O Gigante do Vale tem vantagem na final da Série A2. O Resende venceu o Americano por 1 a 0 no jogo de ida. O centroavante não marcou, mas terá a chance no jogo de volta, sábado, no Estádio Ary de Oliveira, em Campos dos Goytacazes.

Matheus começou na base do Inter, mas não chegou a estrear no elenco profissional. Em 2018, trocou Alvorada por Eldorado do Sul para defender o Grêmio. No Tricolor, também não estreou pelo time principal.

De Porto Alegre saiu para o Avaí. Depois, passou por Pelotas, Oswaldo Cruz e Energia Kozienice, da Polônia. Em 2024 teve a primeira passagem pelo Resende, que foi discreta, mas o bastante para que o Gigante do Vale percebesse o potencial do atacante.