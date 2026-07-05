Evandro e Arthur Lanci conquistam bronze no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Os brasileiros Evandro e Arthur Lanci conquistaram a medalha de bronze da quinta etapa Elite 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, encerrada neste domingo (5), em Gstaad, na Suíça.
Na disputa por um lugar no pódio, eles venceram os austríacos Philipp Waller e Moritz Pristauz-Telsnigg por 2 sets a 0, parciais de 22/20 e 21/16.
Com cinco pontos de bloqueio de Evandro e quatro de saque de Arthur, a dupla conseguiu o primeiro pódio brasileiro na temporada.
Este foi o décimo pódio da parceria desde 2023. Para Evandro foi a terceira medalha no torneio suíço, após o ouro em 2016 e o bronze em 2019. Arthur Lanci subiu no pódio de Gstaad pela primeira vez.
Holandeses no topo
Os campeões foram os holandeses Stefan Boermans e Alexander Brouwer, que na semifinal venceram a dupla do Brasil.
Neste domingo, eles superaram os estadunidenses Trevor Crabb e Chase Budinger por 2 a 1, de virada, parciais de 26/28, 21/17 e 15/11, conquistando o primeiro título da dupla em dois eventos disputados.
Boermans já havia sido campeão em Gstaad em 2021 e ficado com o bronze em 2025, enquanto Bouwer, bronze nos Jogos Rio 2016 e campeão mundial em 2013, já havia levado a prata em 2019 e o bronze em 2015.
Domínio dos EUA no feminino
O torneio feminino teve domínio das duplas dos Estados Unidos. Na final, Kristen Cruz e Taryn Brasher superaram as compatriotas Megan Kraft e Kelly Cheng por 2 a 0 (21/19 e 21/15) e conquistaram o terceiro título da temporada, após as vitórias nas etapas brasileiras de João Pessoa e Saquarema.
Já Kraft e Cheng haviam sido bronze na disputa nas areias paraibanas.
O terceiro lugar ficou com as holandesas Katja Stam e Raïsa Schoon, que haviam sido prata em Ostrava (República Tcheca). Elas garantiram uma vaga no pódio vencendo as estadunidenses Julia Donlin e Lexy Denaburg por 2 a 0 (21/19 e 21/11).