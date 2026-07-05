Esportes

Na Suíça
Notícia

Evandro e Arthur Lanci conquistam bronze no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Holandeses ficaram com ouro no masculino e duplas dos EUA fizeram dobradinha no feminino

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André Silva

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