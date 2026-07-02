EUA vence Bósnia (2-0) com um a menos e vai enfrentar Bélgica nas oitavas da Copa

Os Estados Unidos resistiram com um jogador a menos e conseguiram derrotar a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 nesta quarta-feira (1º), no Levi's Stadium, em Santa Clara, garantindo assim uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentarão a Bélgica.
A equipe comandada pelo técnico argentino Mauricio Pochettino abriu o placar com um gol do atacante Folarin Balogun pouco antes do intervalo (45') e selou a vitória na reta final com uma bela cobrança de falta de Malik Tillman (82').
Sem Balogun, que foi expulso aos 64 minutos, o 'Team USA' vai jogar na segunda-feira em Seattle contra a Bélgica, que mais cedo havia conseguido uma virada dramática (3-2) na prorrogação diante do Senegal.
Empurrada por sua torcida no charmoso estádio da área da Baía de São Francisco, que sediou sua última partida nesta Copa do Mundo, a seleção dos Estados Unidos impôs um ritmo intenso desde o início contra uma Bósnia que se baseou na disciplina defensiva e em transições rápidas.
Christian Pulisic, recuperado dos problemas musculares que limitaram seu tempo em campo durante a fase de grupos, mais uma vez liderou o ataque da equipe do técnico argentino Mauricio Pochettino, que havia deixado uma ótima impressão na fase de grupos.
No entanto, o clima azedou aos 64 minutos para Balogun, artilheiro do Team USA no torneio com três gols, quando ele foi expulso após uma revisão do VAR por uma entrada acidental com as travas da chuteira em Tarik Muharemovic enquanto ambos disputavam uma bola.
O atacante vai desfalcar a equipe no confronto das oitavas de final contra a Bélgica.
Escalações:
Estados Unidos: Matt Freese - Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream (cap), Antonee Robinson - Sergiño Dest (Sebastian Berhalter 87') - Malik Tillman, Weston McKennie (Giovanni Reyna 90'+5), Tyler Adams, Christian Pulisic (Ricardo Pepi 88') - Folarin Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.
Bósnia: Nikola Vasiljev - Amar Dedic, Nikola Katic (Amar Memic 75'), Stjepan Radeljic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac (Haris Tabakovic 75'), Armin Gigovic (Esmir Bajraktarevic 51') - Kerim sam Alajbegovic, Ivan Sunjic (Benjamin Tahirovic 51') - Edin Dzeko (cap) (Ermin Mahmic 51'), Ermedin Demirovic. Técnico: Sergej Barbarez.
* AFP