Estudante de 18 anos surpreende campeão olímpico Tebogo em Eugene

Taylor bateu campeão olímpico. LLogan Hannigan-Downs / Diamond League AG

O estudante do ensino médio dos Estados Unidos Tate Taylor, de 18 anos, protagonizou uma grande surpresa neste sábado (4) ao derrotar o campeão olímpico botsuanense, Letsile Tebogo, na prova dos 200 metros do Prefontaine Classic em Eugene, Oregon, nona etapa da Diamond League.

Taylor, aluno da John M. Harlan High School em San Antonio, Texas, venceu com o tempo espetacular de 19seg75 segundos, apesar de um vento contrário de 0,9 m/s, superando de forma decisiva Tebogo (19seg93) em uma das atuações de destaque do dia.

O velocista estadunidense havia conquistado o título nacional sub-20 no mês passado, no mesmo local, o Hayward Field, com a marca de 19seg94 segundos. Ele também detém um recorde pessoal de 10seg04 segundos nos 100 metros.

Com o tempo de 19seg75 segundos, Taylor se tornou o terceiro atleta sub-20 mais rápido da história, ficando atrás apenas de seu compatriota Erriyon Knighton (19seg49 em 2022) e do australiano Gout Gout (19seg67 em 2025), além de superar a marca que Usain Bolt alcançou na mesma idade (19seg93 em 2004).

Alguns recordes do meeting foram estabelecidos por Ethan Katzberg (lançamento do dardo) Jamal Britt (110 m com barreiras), Masai Russell (100 m com barreiras) e Nikki Hiltz (milha), enquanto Leonardo Fabbri registrou a melhor marca do ano no mundo no arremesso de peso.