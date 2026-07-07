Estrela da NFL presenteia papa Leão XIV com camisa autografada

Papa Leão XIV com a camisa dos Bears. Reprodução / Caleb Cares Foundation

Entusiasta das equipes de Chicago, sua cidade natal, o papa Leão XIV ganhou a nova camisa dos Bears, franquia da NFL — a principal liga de futebol americano do mundo. O presente foi dado por Caleb Williams, quarterback da equipe.

O jogador de 24 anos enviou o modelo que será lançado para a temporada 2026, com o número 18 e escreveu "AMDG", que remeta à frase em latim "Ad mahorem Dei Gloriam" ("Para a maior glória de Deus"), lema dos jesuítas.

O presente foi entregue ao Papa no último sábado, 4 de julho, data que marcou os 250 anos de aniversário dos EUA. Nas celebrações, Leão XIV também recebeu uma camisa da seleção dos EUA de futebol e uma bola comemorativa de beisebol.

Nascido Robert Francis Prevost, Leão XIV é o primeiro pontífice estadunidense da história da Igreja Católica. Ele é fã de esportes, já demonstrou apoio aos Bears e, recentemente, "contribuiu" indiretamente com uma coincidência da NFL: sempre que um novo papa foi escolhido, o Seattle Seahawks chegou ao Super Bowl na mesma temporada.