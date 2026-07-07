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Estrela da NFL presenteia papa Leão XIV com camisa autografada

Pontífice é natural de Chicago e entusiasta dos times da cidade. Caleb Williams, quarterback dos Bears, enviou o novo modelo de 2026

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