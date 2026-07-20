'Estas luvas não tiveram muito trabalho', brinca goleiro espanhol Unai Simón

O goleiro espanhol Unai Simón afirmou, neste domingo (19), que as luvas que usou durante a Copa do Mundo de 2026 "não tiveram muito trabalho", uma forma de resumir o domínio defensivo da seleção espanhola após a conquista do título com uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final, sofrendo apenas um gol em todo o torneio.

"Essas luvas foram usadas apenas na final. No fim das contas, se todas as luvas com as quais joguei nesta Copa pudessem falar, acho que diriam que não tiveram muito trabalho... Acredito que as estatísticas nesse aspecto serão muito difíceis de superar", disse ele na zona mista.

De qualquer forma, o goleiro do Athletic Bilbao dividiu os méritos com todo o elenco e se recusou a assumir sozinho o crédito pelo recorde defensivo.

"Não atribuo isso a mim individualmente. Atribuo a todos os meus companheiros que tornaram possível esse recorde de invencibilidade, sofrer apenas um gol. Sinto muito orgulho e muita gratidão por todos os meus companheiros", observou.

Simón também admitiu que a ficha da conquista do título ainda não caiu totalmente. "Acho que, quando voltarmos para a Espanha, vamos nos dar conta do feito incrível que alcançamos", disse ele.

Sobre o técnico Luis de la Fuente, o goleiro destacou que, "ao longo de 51 dias, é preciso saber gerir o grupo", e descreveu o treinador como um "líder e um exemplo".

Quanto à final, ele admitiu que a Espanha jogou o primeiro tempo sob o receio de cometer erros contra a Argentina e classificou a vitória na Copa do Mundo acima de qualquer outra conquista da atual geração.

"Acho que, obviamente, nada no esporte se compara a vencer um Mundial. Não dá para comparar com a Eurocopa... ou com a Liga das Nações... vencer uma Copa do Mundo é algo único", declarou.