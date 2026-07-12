"Estamos acostumados a sofrer", diz Thiago Almada, após classificação da Argentina

O meio-campista da seleção argentina Thiago Almada comemorou a vitória dramática por 3 a 1 sobre a Suíça, conquistada neste sábado (11), que levou a 'Albiceleste' às semifinais da Copa do Mundo de 2026, onde vai enfrentar a Inglaterra.

"Não é fácil. Chegamos como campeões e, agora, estar entre os quatro finalistas novamente... bem, estamos muito felizes. É o que queríamos", disse ele após a partida.

A vitória, obtida na prorrogação, exigiu sofrimento, segundo Almada.

Após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, Julián Álvarez marcou um gol espetacular aos 112 minutos e Lautaro Martínez garantiu o triunfo nos acréscimos (120'+1) contra uma Suíça que jogava com um homem a menos desde os 72 minutos de jogo.

"Estamos acostumados a sofrer. O jogo estava um pouco fechado, mas o importante é que vencemos", destacou.

"Para nós, isto é buscar a glória e levar a Argentina ao lugar mais alto", acrescentou.