Estádio do Ibirapuera recebe sua 1ª competição após reforma; saiba como acompanhar

Depois de uma década sendo sucateado, o Estádio Ícaro de Castro Mello, no Ibirapuera, foi restaurado, reformado e modernizado e, agora, recebe a sua primeira competição após a revitalização. Nesta quarta-feira, 23, tem início a 45ª edição do Troféu Brasil de Atletismo, em um palco de extrema importância para a modalidade no País e que volta a receber o torneio depois de mais de uma década - a última realizada em 2014.

Com anos passando por problemas estruturais e abandono, o complexo começou a ter esperança a partir da pressão dos amantes do esporte, com destaque ao atletismo, esporte que possui alta relação com o local, reverberando até a tomada de decisão do governo do Estado em viabilizar a melhoria.

Com reforma estimada em R$ 70 milhões, o estádio agora conta com pista de nove raias e certificação Classe 1 pela World Athletics - a mais alta qualificação concedida pela entidade que comanda o atletismo mundial.

Capaz de comportar 11 mil pessoas, teve reformas nas arquibancadas e canteiros, novos refletores instalados, gramado trocado e novos guarda-corpos e módulos sanitários com acessibilidade, além de modernização nas áreas elétrica, de segurança e drenagem, e a instalação de dois telões.

O estádio recebeu em 1983, a primeira edição do Troféu Brasil após seu novo formato, quando passou a ser anual e após isso tornou-se sede oficial do evento em diversos períodos até 2014, quando parou de ser utilizado.

Além disso, mantém diversos recordes vigentes da competição. No masculino são 7, variando do mais antigo com Jessé Farias no salto em altura (2,28 m) e o mais recente com Wagner Domingos no martelo (75,47 m em 2014).

No feminino, totaliza 10 recordes do torneio, incluindo o recorde geral mais antigo de todos de Orlane dos Santos no salto em altura (1,91 m em 1989) e o de Jucilene de Lima no dardo (62,89 m em 2014), que também é o recorde brasileiro.

O Troféu Brasil reunirá jovens que estão qualificados para o próximo Mundial Sub-20, como a velocista Hakelly Maximiano, de 17 anos, Luana Cibele Sousa Castro, de 19 anos, na prova de 400 metros com barreiras e 400 metros e o triplista Benjamin Oliveira da Silva, com a mesma idade.

Além deles, estrelas consolidadas no atletismo nacional também serão presença. Dois medalhistas olímpicos estão entre os principais destaques: Alison dos Santos, o Piu, medalha de bronze em Tóquio-2020 e Paris-2024 nos 400m com barreiras, disputará o torneio pela primeira vez em sete anos.

Caio Bonfim, medalhista de prata nos 20km da marcha atlética, em Paris-2024, disputa a meia maratona da modalidade (21km), que entrará no programa das Olímpiadas de Los Angeles em 2028. A prova também será a primeira do torneio, com início a partir das 7h, nesta quarta-feira.

O atleta ainda conta sua relação com o Estádio do Ibirapuera, passada desde sua mãe, Gianetti Bonfim, oito vezes campeã brasileira.

"Minhas primeiras provas de pista foram todas no Ibirapuera. A minha primeira medalha de ouro do Troféu Brasil. Fico feliz de fazer parte da festa de reinauguração competindo. É um momento muito especial para o atletismo brasileiro. Minha mãe também foi campeã várias vezes naquela pista, é um lugar que representa muito para a família", disse Caio.

Saiba tudo sobre o Troféu Brasil de Atletismo

Dia: 23 a 27 de julho

Local: Estádio Ícaro de Castro Mello

Horário: a partir das 7h - confira a programação aqui

Ingressos: Entrada gratuita mas com reserva prévia necessária via site da ticketsports